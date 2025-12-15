Маньяку-кукольнику Москвину на полгода продлили принудительное лечение
Нижегородскому маньяку Анатолию Москвину, делавшему кукол из умерших девочек, на полгода продлили принудительное лечение. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Москвин, страдающий шизофренией параноидальной формы, продолжит наблюдаться в психиатрической больнице № 2 в Нижнем Новгороде. За последний год его состояние сильно ухудшилось — он плохо ходит, видит и говорит.
В октябре источник писал, что Москвина собираются выписать из психиатрической больницы и отправить на амбулаторное лечение в психоневрологический интернат, однако теперь появились другие сведения.
Напомним, недавно в Сети опубликовали первое интервью Москвина. Он описал, как выкапывал детей из могил, а также объяснил, с какой целью это делал.
