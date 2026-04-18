Посвященную «Титанику» экспозицию затопило в день крушения судна

18 апреля 2026, 21:39

Посвященную «Титанику» экспозицию затопило в США в день крушения судна

В Чикаго, в музее Воло, в годовщину крушения «Титаника» произошло затопление экспозиции, посвященной легендарному лайнеру. Об этом информирует телеканал ABC7 Chicago.





Отмечается, что музей сталкивается с подобной проблемой уже второй раз за 40 лет. Директор по маркетингу учреждения Джим Войдыла назвал случившееся не просто иронией, а почти паранормальным явлением, подчеркнув странность затопления именно экспонатов «Титаника» в памятную дату.



Сотрудники музея оперативно приняли меры для защиты ценных артефактов. В числе экспонатов — дизайнерские вещи, произведения искусства и автомобили, которые принадлежали пассажирам затонувшего лайнера.



Их общая оценочная стоимость превышает шесть миллионов долларов.



