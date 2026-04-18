Ребенок скончался от бешенства после укуса щенка

18 апреля 2026, 20:40

11-летний мальчик скончался от бешенства после укуса щенка в Омской области

В Омской области 11-летний мальчик умер от бешенства после укуса щенка. Похороны прошли 17 апреля, сообщает aif.ru.





Проститься с ребенком пришли односельчане, одноклассники и соседи. Некоторые, опасаясь заражения, не решались близко подходить к гробу. Погибшего запомнили как светлого и доброго мальчика, который любил играть с друзьями и животными.



Трагедия произошла в селе Бессарабка — ребенка укусил соседский щенок за коленку. Отец обработал ранку зеленкой и не придал этому значения. Спустя несколько дней у мальчика поднялась температура — врач, не знавший об укусе, диагностировал ОРВИ. Когда состояние резко ухудшилось, ребенка экстренно доставили в реанимацию Омска, однако утром 15 апреля он скончался.



Узнав о диагнозе, отец в отчаянии задушил щенка и закопал его неподалеку. Позже труп животного эксгумировали для анализа — результат оказался положительным. Два брата погибшего (2010 и 2011 годов рождения) сейчас проходят антирабическое лечение в больнице, вся семья — под наблюдением врачей.



Жители села встревожились — они не знают, как защититься от смертельной угрозы. В районе давно неблагополучная обстановка по бешенству, осенью уже фиксировались случаи, однако должной профилактики не провели. Ветеринары оперативно вакцинировали домашних животных, но бродячие собаки по-прежнему бегают по деревне — ловить их некому, а убивать запрещает закон. Возбудили два уголовных дела — в отношении фельдшера — за ненадлежащее оказание медпомощи, и против отца — за жестокое обращение с животными.



Бешенство — смертельное заболевание, поражающее нервную систему. Единственная эффективная защита — своевременная вакцинация после укуса. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до года.



