В Великобритании отозвались об утечке из бундесвера

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Утечка информации из немецкого бундесвера является серьезным вопросом и вызывает озабоченность у немецкого бундесвера, заявил представитель премьер-министра Великобритании Рики Сунака, сообщает Reuters.
Представитель отказался от комментариев. По его словам, расследование инцидента – дело Германии. Собеседник процитировал канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал инцидент »очень серьезным делом».
Он также напомнил, что Великобритания стала первой западной страной, поставившей Украине крылатые ракеты большой дальности. На Даунинг-стрит отметили, что Лондон призвал своих союзников сделать аналогичное.
Ранее в Германии заявили, что репутация Берлина среди союзников оказалась под ударом после утечки разговора немецких офицеров бундесвера.
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Александр Климов