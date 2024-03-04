В Белом доме высказались по поводу утечки разговоров немецких офицеров

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Вашингтон не будет комментировать утечку разговоров из немецкого бундесвера, чтобы не подтверждать «смехотворное» утверждение о войне Запада и России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов