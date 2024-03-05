В Белом доме заявили о единстве Запада с утечкой беседы военных офицеров ФРГ

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что западные страны сохраняют единство после скандала с утечкой разговоров немецких офицеров о планах нападения на Крымский мост, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Кирби, западные страны сотрудничают с Украиной и поддерживают ее. Германия делает то же самое, подчеркнул представитель Белого дома на своем регулярном онлайн-брифинге для журналистов.
«Немцы нарастили усилия, причем значимым образом. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с канцлером Шольцем, который изыскивает способы поддержки Украины», – подчеркнул чиновник.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Немцы нарастили усилия, причем значимым образом. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с канцлером Шольцем, который изыскивает способы поддержки Украины», – подчеркнул чиновник.
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Александр Климов