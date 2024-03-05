В Германии заявили, что репутация Берлина среди союзников пострадала

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Репутация Германии среди ее западных союзников сильно пострадала после обнародования беседы немецких офицеров о возможном теракте на Крымском мосту, заявил обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.
По его словам, это была настоящая катастрофа для Берлина. Колер сравнил последствия утечки информации со «сброшенной бомбой». Он предположил, что инцидент может привести к серьезному недовольству в США и Великобритании, которые неохотно раскрывают информацию о наличии собственных специалистов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Колер также выразил обеспокоенность тем, что Россия может легко перехватить и опубликовать политически острые заявления немецких военных и политиков.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Колер также выразил обеспокоенность тем, что Россия может легко перехватить и опубликовать политически острые заявления немецких военных и политиков.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Александр Климов