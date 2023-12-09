В МИД высказались о «корейской» модели украинского урегулирования

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «корейская» модель урегулирования российско-украинского конфликта неприемлема. Об этом сообщает AFP.
Она также отметила, что РФ никогда не отвергала политические методы решения любых спорных или конфликтных случаев. Захарова заключила, что Россия не допустит существования на своих границах «агрессивной нацистской страны, с территории которой исходит угроза».
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