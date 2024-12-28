В Архангельской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своих детей

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Мать полуторагодовалого мальчика и девочки трёх лет, тела которых были обнаружены в квартире дома на улице Мелентьева в городе Котласе, задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело, планируется арест женщины.
Правоохранители выясняют причины трагедии: они осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначена экспертиза.
Семья считается неблагополучной и находится на учёте в органах опеки, прокуратура проводит ведомственную проверку.
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Правоохранители выясняют причины трагедии: они осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначена экспертиза.
Семья считается неблагополучной и находится на учёте в органах опеки, прокуратура проводит ведомственную проверку.
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Анастасия Ларина