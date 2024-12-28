В Архангельской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своих детей

В 2022 году десятиклассник из Хасавюртовского района году познакомился со школьницей и склонил её к половому акту, а чтобы она не возражала, накачал её наркотиками, из-за чего девочка попыталась покончить с собой. «Радио 1» расскажет детали трагичной истории.