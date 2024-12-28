Прокуратура: в Твери подозреваемого в убийстве четырёх детей арестовали

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В Твери подозреваемому в убийстве четырёх детей заключили под стражу, передавала в Teлеграм-канале прокуратура региона.
По информации прокуратуры, судебное заседание проходило в больнице, куда до этого доставили подозреваемый в убийстве несовершеннолетних.
Всё случилось утром 28 декабря. В частном доме россиянка и брат её мужа обнаружили детей с признаками насильственной смерти. Жертвами убийства были трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Главным подозреваемым по уголовному делу — отец детей, который мог совершить преступление, когда находился в состоянии наркотического опьянения.
Уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина сообщила, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.
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Всё случилось утром 28 декабря. В частном доме россиянка и брат её мужа обнаружили детей с признаками насильственной смерти. Жертвами убийства были трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Главным подозреваемым по уголовному делу — отец детей, который мог совершить преступление, когда находился в состоянии наркотического опьянения.
Уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина сообщила, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.
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Ольга Енгалычева