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Прокуратура: в Твери подозреваемого в убийстве четырёх детей арестовали

Фото: iStock/ BrianAJackson

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Твери подозреваемому в убийстве четырёх детей заключили под стражу, передавала в Teлеграм-канале прокуратура региона.
По информации прокуратуры, судебное заседание проходило в больнице, куда до этого доставили подозреваемый в убийстве несовершеннолетних.

Всё случилось утром 28 декабря. В частном доме россиянка и брат её мужа обнаружили детей с признаками насильственной смерти. Жертвами убийства были трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Главным подозреваемым по уголовному делу — отец детей, который мог совершить преступление, когда находился в состоянии наркотического опьянения.



Уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина сообщила, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.

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#тела
#убийство
#тверская область
Жителя Москвы задержали за публикацию интимного видео со своей подругой
28 декабря 2024, 17:47

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Полицейские задержали москвича, опубликовавшего неприличное видео со своей подругой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что 33-летний мужчина и 40-летняя женщина вместе уже пять лет. Опубликованные кадры далеко не первые, которые москвич сделал и выложил в сеть. Для него стала нормальной практика публикации интимных фотографий и видеозаписей со своей возлюбленной в интернете.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. При этом не уточняется, по какой статье именно.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

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#полиция
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«В семье больше не на кого опереться»: российский фельдшер скончался после похода на массаж в Таиланде
28 декабря 2024, 17:18

Фото: iStock/ BartekSzewczyk

Фельдшер скорой помощи Сергей Колчанов умер после падения с лестницы в массажной студии в Таиланде.
Фельдшер приехал в Паттайю 15 декабря вместе с возлюбленной. На курорте у пары произошёл конфликт. Чтобы снять напряжение после ссоры, мужчина пошёл на расслабляющий массаж.

После сеанса Сергей вышел из кабинки и начал спускаться со второго этажа по крутым ступеням, его сопровождала массажистка.

Фото: iStock/ eseruyanik

Сотрудница салона поддерживала мужчину, на случай, если у клиента потемнеет в глазах и он споткнётся. Сделав два шага вниз, мужчина потерял равновесие и упал. У тайской массажистки не получилось удержать Колчанова.

Работники салона позвонили в скорую помощь и потом врачи отвезли Сергея в местное медицинское учреждение. Там туристу завели сердце. Вечером 18 декабря Колчанова поместили в палату реанимации, а в 9 утра следующего дня он умер. Медики отметили, что причина его гибели — большое количество травм из-за падения с высоты.

Спустя месяц фельдшеру скорой помощи Сергею Колчанову из Кирова могло исполниться 50 лет.

«Мне позвонила мама Сергея — Ираида Алексеевна. 85-летняя женщина сказала, что в ее семье больше не на кого опереться: родная сестра Сергея с тяжелой инвалидностью с детства, папа умер весной 2024-го, взрослая Сережина дочка — лет десять тому назад», — обратила внимание заместитель директора пляжа по поиску пропавших людей в Таиланде Светлана Шерстобоева.

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#мужчина
#медики
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#смерть
#скорая помощь
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Президент Азербайджана Алиев назвал причину крушения самолёта AZAL
Ильхам Алиев: Потерпевший крушение самолёт подвергся воздействию извне
28 декабря 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Diy13

Пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве. Об этом заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Во время беседы он указал, что самолёт подвергся физико-техническому воздействию извне, о чём говорят пробоины на фюзеляже и лопастях крыльев. К тому же, по словам азербайджанского лидера, некоторые пассажиры и члены экипажа получили ранения ещё в то время, пока самолёт находился в воздухе.

Он подчеркнул, что после внешнего воздействия самолёт полностью потерял управление. Тогда борт был направлен в сторону Актау в Казахстане, где только благодаря исключительному мужеству и лётному мастерству экипажа сумел совершить аварийную посадку.

Ильхам Алиев также добавил, что для расследования причин авиакатастрофы в Баку будет создана специальная комиссия с привлечением международных экспертов. По его словам, она уже приступила к работе.

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#самолет
#пассажиры
#комиссия
#президент
#азербайджан
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В Архангельской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве своих детей
Полиция задержала жительницу Котласа, она подозревается в убийстве своих детей
28 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/Dzurag

Мать полуторагодовалого мальчика и девочки трёх лет, тела которых были обнаружены в квартире дома на улице Мелентьева в городе Котласе, задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело, планируется арест женщины.

Правоохранители выясняют причины трагедии: они осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначена экспертиза.

Семья считается неблагополучной и находится на учёте в органах опеки, прокуратура проводит ведомственную проверку.

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Члены семьи убитых под Тверью детей получают необходимую помощь

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#семья
#уголовное прокуратура
#семьи
#происшествия
#тела
#россия
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Члены семьи убитых под Тверью детей получают необходимую помощь
28 декабря 2024, 16:50

Фото: istockphoto/tiero

Членам семьи четверых детей, найденных убитыми в частном дому в СНТ «Межурка» Тверской области, оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Лариса Мосолыгиина.
В своей социальной сети она отметила, что следственные мероприятия по делу ещё продолжаются, не приведя каких-либо дополнительных подробностей. Омбудсмен подчеркнула, что убийство ребёнка в любой из религий считается самым тяжким грехом, не имеющим никакого оправдания, никаких смягчающих обстоятельств и никакого прощения.

По словам омбудсмена, все члены семьи погибших детей (мама, двое старших детей, тётя и дядя) получают всю необходимую помощь, прежде всего психологическую.

По предварительным данным, расправу над собственными детьми учинил их 37-летний отец. Он решил, что жена ему изменяет, а дети — не его. После этого мужчина зарезал троих сыновей в возрасте от трёх до пяти лет, а также годовалую дочь.

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#убийство
#дети
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#семьи
#отец
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#омбудсмен
#тверская область
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В Петербурге девочка поскользнулась и сломала позвоночник на территории школы
28 декабря 2024, 16:31

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Санкт-Петербурге 10-летняя школьница поскользнулась и сломала позвоночник на территории образовательного учреждения.
Как пишет Lenta.ru сo ссылкой на издание 78.ru, инцидент произошёл во дворе школы № 555 на Комендантском проспекте 25 декабря, но в больницу родители девочки обратились лишь 27 декабря.

Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела (седьмого и восьмого позвонка) первой степени. Медики оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное.

Ранее в Северной столице полиция задержала 16-летнюю школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса» * Дениса Капустина** и его соратника Алексея Левкина***.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов
*** внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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#врачи
#школы
#родители
#инцидент
#медики
#рф
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В Самаре прогремел взрыв в котельной дома, есть пострадавшие
28 декабря 2024, 15:58

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв прогремел в котельной дома в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали три человека, в том числе ребёнок. Также получили повреждения шесть квартир.

По данным собеседницы агентства, взрыв прогремел на первом этаже, где располагаются технические помещения. Взрывной волной были повреждены четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором этаже.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Все они получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Также у пострадавшей несовершеннолетней девочки обнаружили повреждение пальцев.

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#самарская область
#взрыв
#котельная
#пострадавший
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Хотела покончить с собой: в Дагестане подростки полгода держали школьницу в сексуальном рабстве, накачивая её наркотиками
28 декабря 2024, 15:43

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

В 2022 году десятиклассник из Хасавюртовского района году познакомился со школьницей и склонил её к половому акту, а чтобы она не возражала, накачал её наркотиками, из-за чего девочка попыталась покончить с собой. «Радио 1» расскажет детали трагичной истории.

Накачивали таблетками и насиловали


Школьник дарил девочке цветы, делал различные подарки и даже обещал жениться на ней. Спустя некоторое время он склонил её к половому акту.

Девочка узнала, что она у своего возлюбленного не единственная: он применял эту схему и с другими. В итоге она попыталась расстаться с молодым человеком, но он убедил её, что поменялся. После чего между ними снова случилась близость.

Через некоторое время юноша заявил девочке, что отныне у неё будет интимная связь не только с ним, но и с его друзьями, которым было от 16 до 18 лет.

Кроме того, он пригрозил, что в случае отказа он выложит в интернет фотографии, на которых насилует её. С тех пор девочку неоднократно вывозили в лес, накачивали её наркотическими средствами и принуждали к половому акту. При этом они и сами употребляли наркотики.

Мучитель не отстал


Летом 2023 года девочка вместе с семьёй переехала в Хасавюрт, но издевательства и изнасилования продолжились. В конце концов девочка попыталась покончить с собой — её удалось спасти.

В итоге школьница написала заявление в полицию, но его отклонили. Позже в дом девочки ворвались неизвестные и избили её отца.

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Мнение полиции


Министерство внутренних дел Республики Дагестан представило свою версию событий. Согласно информации ведомства, сотрудники полиции провели обыск в доме жителя Хасавюрта в рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Кроме того, стало известно, что 40-летний мужчина находится в федеральном розыске.

Во время обыска 15-летняя дочь мужчины, пытаясь отвлечь внимание полицейских от своего отца, причинила себе телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь и оказали девочке первую помощь. Отец девочки был арестован.

«Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты проверки по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней жительницы Хасавюртовского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

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#наркотики
#лес
#проверки
#школьник
#мужчина
#дагестан
#школьница
#насилие
#статьи
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В Котласе Архангельской области в ванной нашли тела малолетних брата и сестры
28 декабря 2024, 15:12

Фото: istockphoto/izzzy71

В городе Котлас Архангельской области в квартире обнаружены мёртвыми двое малолетних детей. Тела брата и сестры находились в ванной комнате.
Прокуратура и следственные органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает телеграм-канал регионального надзорного ведомства. Семья состояла на учёте в органах опеки как социально неблагополучная. Правоохранители выясняют причины трагедии, а также эффективность работы органов профилактики.

Тела детей были обнаружены 28 декабря в квартире по месту их проживания. Девочке было три года, а мальчику — полтора. Семья полная, но неблагополучная. Матери погибших детей 29 лет, отцу — 33 года. Будет дана оценка работы органов, взаимодействовавших с данной семьёй, находящейся в социально опасном положении.

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В частном доме в Тверской области найдены четыре мёртвых ребёнка
#семья
#прокуратура
#тела
#дети
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