Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали семьям для захоронения

Мать полуторагодовалого мальчика и девочки трёх лет, тела которых были обнаружены в квартире дома на улице Мелентьева в городе Котласе, задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщают в СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.