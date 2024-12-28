Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали семьям для захоронения

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Тела двух погибших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, Арби Убаева и Заиры Ацаевой, доставляют в Чечню для захоронения. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Все расходы на транспортировку взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Семьям погибших также будет оказана дополнительная финансовая помощь.
Заира Ацаева, 45-летняя мать пятерых детей, возвращалась домой в Грозный после визита к родственникам. В день катастрофы она успела связаться с семьей и сообщить, что скоро вылетает. Последний выход на связь датирован утром 25 декабря. Дети погибшей в тот день даже не пошли в школу, ожидая возвращения матери.
Шесть пострадавших в катастрофе сейчас находятся в московских больницах под наблюдением врачей. Глава Чечни подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а взаимодействие с казахстанскими властями продолжается с момента трагедии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание по поводу расследования крушения лайнера AZAL под Актау.
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«На данный момент родственники везут их домой для захоронения. (...) Всего на борту лайнера Azerbaijan Airlines находилось восемь жителей региона», — отметил Кадыров.
Заира Ацаева, 45-летняя мать пятерых детей, возвращалась домой в Грозный после визита к родственникам. В день катастрофы она успела связаться с семьей и сообщить, что скоро вылетает. Последний выход на связь датирован утром 25 декабря. Дети погибшей в тот день даже не пошли в школу, ожидая возвращения матери.
Шесть пострадавших в катастрофе сейчас находятся в московских больницах под наблюдением врачей. Глава Чечни подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а взаимодействие с казахстанскими властями продолжается с момента трагедии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание по поводу расследования крушения лайнера AZAL под Актау.
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Мария Моисеева