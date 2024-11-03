В Великобритании рассказали об «империи недвижимости» Карла III

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Члены британской королевской семьи, включая короля Карла III, каждый год получают многомиллионный доход от своей «империи недвижимости», которая находится в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Об этом сообщает The Sunday Times.
Согласно информации издания, королевская семья владеет 5410 участками на территории двух герцогств, которые приносят монарху доход в размере 27,4 млн фунтов (порядка 3,4 млрд рублей) в год, а для принца Уильяма — 23,6 млн фунтов (около трех млрд рублей).
Примечательно, что у Карла III и наследного принца подписано специальное соглашение с казначейством, которое освобождает их от уплаты налога на корпоративную прибыль. Уточняется, что представители королевской семьи берут плату за право пересекать реки и выгрузку на берег грузов, а также управление образовательными учреждениями и благотворительными организациями, рытье могилы и т.д.
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