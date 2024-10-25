Великобритания не поддерживает удары вглубь России, заявил посол Келин

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Великобритания не поддерживает нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным оружием, позиция по данному вопросу пока не менялась. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол РФ в Британии Андрей Келин.
Он подчеркнул, что по этому вопросу все «окутано информационным туманом» с целью внесения элемента неопределённости. При этом есть подтверждение, что Лондон не меняет свою позицию и в данный момент негативно относится к возможности использования Украиной западного дальнобойного оружия для ударов по России.
Также Келин добавил, что Великобритания сильно зависит от мнения США по этому вопросу, поскольку запуски британских ракет Storm Shadow напрямую зависят от предоставления американских разведданных.
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Анастасия Чинкова