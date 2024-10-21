Британскому журналисту Грэму Филлипсу дали временное убежище в России

Президент РФ Владимир Путин проведет семь двусторонних встреч 24 октября, в последний день саммита БРИКС в Казани. Среди гостей, с которыми отдельно встретится Путин, будут лидеры Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, а также генеральный секретарь ООН. Премьер-министр Вьетнама также ожидается на встрече. Об этом рассказал на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.