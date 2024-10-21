Британскому журналисту Грэму Филлипсу дали временное убежище в России

Британский журналист в России. (Видео: МВД России)
Журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Эту информацию подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 21 октября.
Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.
С 2014 года Филлипс освещает события в Донбассе. В своим материалах он рассказывая миру о преступлениях киевского режима. Сам журналист называет себя «британским русским».
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С 2014 года Филлипс освещает события в Донбассе. В своим материалах он рассказывая миру о преступлениях киевского режима. Сам журналист называет себя «британским русским».
«Теперь у Грэма Филлипса, который называет себя «британским русским человеком», появилось еще больше возможностей для профессиональной реализации», — написала Ирина Волк в Telegram.
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Лия Мурадьян