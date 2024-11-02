Освобожденные из-за переполненных тюрем в Британии снова попадают за решетку

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В Британии ради борьбы с переполненными тюрьмами досрочно освободили тысячи заключенных, однако значительная их часть спустя короткое время снова оказалась за решеткой. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на информацию от министерства юстиции. Отмечается, что в стране растет тревога о еще большем переполнении камер.
«По официальным данным, число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных, реализованных в прошлом году», — говорится в материале.По данным издания, из 86 тысяч выпущенных на свободу заключенных в Англии и Уэльсе каждый седьмой вновь попал в тюрьму. При этом только за три последних месяца число подобных случаев выросло на 44%.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш. Незадолго до этого отмечалось, что страна занимает первое место в Европе по количеству нелегалов. В Британии насчитывается около 745 тысяч мигрантов, что в два раза больше, чем во Франции, где их около 300 тысяч.
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