В Великобритании женщина похудела на 91 килограмм ради свадьбы дочери
Британка Кей Лейк похудела на 91 килограмм ради свадьбы дочери. Об этом информирует People.
53-летняя женщина начала набирать вес еще в подростковом возрасте. Со временем она поправилась до 154 килограммов и практически стала затворницей, избегая общения и выхода из дома. Из-за избыточного веса Лейк страдала от болей в спине, подъема по лестнице и даже принятия душа. Британка с трудом могла садиться в машину.
Ситуация изменилась, когда дочь Джесс объявила о своей помолвке. Кей боялась фотографироваться на свадьбе из-за внешности. Она решила похудеть, чтобы не стесняться перед камерами и быть рядом с дочерью в важный день.
Лейк пересмотрела свой рацион, отказавшись от фастфуда и еды навынос в пользу домашней пищи. Женщина начала заниматься плаванием и гулять с собаками дочери, что помогало поддерживать активность. Чтобы не терять мотивацию, она повесила дома приглашение на свадьбу и большое зеркало.
В апреле 2026 года британка достигла желаемого веса. На девичнике она танцевала до поздней ночи, а на свадьбе чувствовала себя уверенно перед камерами, чего не было уже много лет. После успешного похудения Лейк решила возобновить личную жизнь и впервые за 20 лет начала ходить на свидания.
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