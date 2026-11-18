18 ноября 2026, 17:10

Сомнолог Кудинов: Засыпать снова после звонка будильника вредно для организма

Фото: iStock/millann

Привычка переводить будильник на пять минут и снова засыпать сделает утро только тяжелее. Об этом сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов, передает aif.ru.