Привычка спать еще несколько минут после будильника оказалась вредна для здоровья
Привычка переводить будильник на пять минут и снова засыпать сделает утро только тяжелее. Об этом сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов, передает aif.ru.
Специалист отметил, что частые пробуждения и попытки заснуть снова нарушают естественный цикл ночного отдыха. В результате организм не успевает полноценно восстановиться, а утренний подъем становится мучительным, оставляя человека уставшим, пояснил сомнолог.
Для преодоления этой привычки Кудинов рекомендовал убирать телефон или будильник подальше от кровати, например, на противоположный конец комнаты. Это заставит встать и сделать несколько шагов, чтобы отключить сигнал, что поможет полностью проснуться и избежать частых возвращений к поверхностному сну, заключил он.
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