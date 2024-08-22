Сразу с понятыми: москвичку задержали в роддоме после рождения тройни

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Москвичку, находящуюся в федеральном розыске за кражу, задержали в роддоме сразу после того, как она родила тройню. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. О подозрительной роженице без документов в полицию доложили врачи, указано в материале.
По данным издания, 38-летняя женщина родила в перинатальном центре сразу троих малышей, однако у нее не было документов и справок с учета по беременности, потому медики решили на всякий случай вызвать полицию
Отмечается, что правоохранители узнали в роженице разыскиваемую с 2023 года женщину в рамках уголовного дела о краже. При этом ранее молодая мать уже была судима за грабеж, кражу и невыплату алиментов на детей.
На время следствия рецидивистку оставили под подпиской о невыезде.
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Отмечается, что правоохранители узнали в роженице разыскиваемую с 2023 года женщину в рамках уголовного дела о краже. При этом ранее молодая мать уже была судима за грабеж, кражу и невыплату алиментов на детей.
На время следствия рецидивистку оставили под подпиской о невыезде.
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Данил Пономарев