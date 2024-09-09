«Твердила, что ребенок с ДЦП»: молодая мать ошиблась в диагнозе сына и лишила его жизни, подробности

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15 сентября в селе Осиновка Бирского района Башкирии родственники 32-летней Снежаны забили тревогу. В субботу утром молодая женщина взяла своего полугодовалого сына Николая и ушла на прогулку. Больше их никто не видел. Через время пропавших удалось обнаружить правоохранителям. Однако ни молодую мать, ни ее грудного сына спасти не удалось. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».
День исчезновения матери с ребенком
Накануне исчезновения Снежана приехала в деревню к своей матери Марии в гости. На следующий день Мария собиралась в магазин и предложила дочери пойти с ней, но та отказалась.
«Она сказала, что у нее нет коляски, и ребенок спал. Сказала, что прогуляется во дворе. Я вернулась домой через полчаса, но ее не было. Подумала, что они ушли погулять», — рассказала мать погибшей девушки.
Через несколько часов после пропажи Мария забила тревогу и обратилась в полицию. К поискам были привлечены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Снежану и ее сына найти не удавалось. Спустя почти два дня, местный рыбак обнаружил безжизненное тело младенца в реке Белая.
Что произошло с женщиной и ее сыном
Фото: istock/Lemon_tm
Следователи, которые уже возбудили уголовное дело об убийстве, позже выяснили, что причиной смерти ребенка стала асфиксия. Поиски Снежаны продолжились, но надежд на то, что ее найдут живой, становилось все меньше. Тем более, что накануне исчезновения мать услышала от своей дочери тревожные слова, но не восприняла их всерьез.
«В прошлую пятницу они приехали. Я сказала, какой у нее хороший мальчик. А она ответила: «Да что ты, мама, у него ДЦП». Я ей: «Опять ту же песню поешь». Утром в субботу она встала рано и призналась, что всю ночь не спала. Она что-то недоговаривала и постоянно повторяла, что ребенок умрет. Я пыталась ее успокоить, говоря, что малыш здоровый», — рассказала Мария журналистам.
Оказалось, что мальчик родился с кривой шеей, наклоненной вправо. Врачи не ставили диагноз ДЦП, но молодая мать была уверена в этом и постоянно водила его по врачам. На протяжении 5,5 месяцев они практически не покидали больницы.
«Она настаивала, что у ребенка ДЦП, хотя врачи не подтверждали этот диагноз. Не поверив им, она решила лечить сына в Уфе. Они лежали в инфекционном отделении и пробовали разные методы. Затем начали ходить на массаж и в бассейн, и были небольшие улучшения. Она сама попросила направление в Уфу, и они провели там две недели», — рассказала мать Снежаны.
Женщина постоянно находилась в состоянии тревоги, виня себя за то, что родила «больного ребенка». Родные закрывали глаза на ее неадекватное поведение, надеясь, что это пройдет, но этого не случилось.
Отец семейства Максим категорически отказывался общаться с журналистами. За всё время с момента исчезновения супруги он сделал лишь одно заявление, призвав людей не распространять слухи.
«Не дай вам Бог оказаться на моем месте. Сын у меня был здоровым. Она довела до греха... Так что, дорогие мужья и будущие мужья, будьте внимательны к своим половинкам», — написал он в социальных сетях.
Похороны малыша запланировали на 19 сентября. В этот день, уже охваченные горем, родные получили еще один удар – тело Снежанны было найдено в реке Белой. Следователи сразу же озвучили основную версию произошедшего: молодая женщина покончила с собой и унесла с собой жизнь своего ребенка.
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