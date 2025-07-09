В Вене задержали мужчину за «арт-проект» с мастурбацией и салютом
В Вене разразился скандал из-за «арт-проекта», устроенного мужчиной возле здания муниципалитета. 46-летний грек совершил акт мастурбации и отдал нацистский салют, назвав свои действия «арт-проектом».
Его спутница оценила произошедшее как «шедевр», сообщает издание Exxpress. Она отметила, что добиться желаемого можно было лишь посредством решительных действий, чтобы обратить внимание на существующие проблемы.
Мужчина был задержан, ему предъявлены обвинения в нарушении закона о запрете публичных действий сексуального характера. Повторное нарушение данного закона будет рассматриваться судом присяжных.
Ранее мы писали, что в подмосковном Дмитрове в бассейне фитнес-клуба «Олимпик» мужчина публично мастурбировал.
Читайте также: