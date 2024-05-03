Боррель: США потеряли статус гегемона

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что США утратили свой статус гегемона, передает РИА Новости.
«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции», – заявил он, добавив, что сейчас фиксируется усиление позиций Китая и его превращение в супердержаву.
Боррелл подчеркнул, что нынешняя ситуация не является благоприятной и что в связи с этим необходимо определить роли ЕС и Великобритании. По его словам, это крайне важно, учитывая растущие угрозы и предупреждения о том, что «Европа может умереть».
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что мировой порядок под предводительством США уходит в прошлое, но Вашингтон не желает с этим мириться. В то же время он выразил мнение, что за конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в других частях света стоит правящая элита США и ее сателлиты.
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Александр Климов