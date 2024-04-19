Венгрия не собирается вмешиваться в конфликт на Украине

Российские военные продолжают наступать одновременно на нескольких участках фронта. Ожесточенные бои зафиксированы на Донецком направлении и в районе Часова Яра. О последних событиях в зоне СВО, и о том, где ВСУ оставили позиции, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление





На Запорожском фронте северо-зараднее Вербового ВС РФ продолжают давить на украинские позиции. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».





Есть небольшие продвижения. Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения.





Донецкое направление





Часовоярское направление

ВС РФ продолжают штурмовые действия в Красногоровке. Ожесточённые бои идут на окраинах Нетайлово и подступах к Уманскому. В Семёновке и Бердычах – встречные бои. В Очертино российские войска смогли успешно закрепится на окраинах села и продолжают успешные штурмовые действия в самом населённом пункте при активной поддержке ВКС РФ.





На этом участке фронте ВС РФ активно применяют средства дальнего поражения, нанося удары по позициям ВСУ в Часов Яре. ВС РФ закрепились на отбитых у ВСУ позициях в восточном пригороде, и теперь стараются подтягивать фланги для продолжения успешных наступательных действий.В районе Ступочек поражены гаубица и ЗРК противника.





Авдеевское направление



