Венгрия не собирается вмешиваться в конфликт на Украине

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Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне. Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth Radio.
«Премьер-министр подчеркнул, что пока есть национальное правительство, Венгрия не будет вмешиваться в конфликт на Украине ни на чьей стороне», — приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Золтан Ковач.
На странице в X (ранее Twitter) он отметил, что, по мнению Орбана, первая фаза конфликта, включавшая разговоры об отправке войск на Украину, закончилась. Теперь страны НАТО начнут обсуждать отправку совместной миссии. Помимо этого, премьер-министр заявил, что надеется на завершения военных действий на Украине.
Ранее Сийярто призвал своих европейских коллег направить больше сил и средств на миротворчество, а не на обеспечение Украины оружием, тогда, по мнению министра, конфликт может быстрее прийти к своему финалу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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