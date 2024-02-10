В Венгрии рассказали об угрозах со стороны ЕС из-за Украины

В Турции задержан бывший генеральный директор и главный врач частной московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, обвиняемый в смерти лечившегося у него продюсера Александра Арцибашева. Доктор и бизнесмен два года скрывался от правосудия за границей.