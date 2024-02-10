В Венгрии рассказали об угрозах со стороны ЕС из-за Украины

Фото: iStock/rarrarorro
Балаж Орбан, советник премьер-министра Виктора Орбана, сообщил в интервью Exxpress, что Евросоюз (ЕС) использовал давление на Венгрию, чтобы заставить ее одобрить выделение помощи Украине.
Ранее Венгрия отказалась блокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Киеву. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто подчеркнул, что страна не намерена поставлять оружие на Украину, но не будет препятствовать действиям других государств в этом вопросе.
Читайте также:
В Венгрии заявили о необходимости поменять руководство ЕС
Венгрия не наложит вето на поставки оружия Киеву за счёт Европейского фонда мира
В Венгрии сомневаются в целесообразности расширения санкций против России
Артем Кузьмин