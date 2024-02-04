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Венгрия не наложит вето на поставки оружия Киеву за счёт Европейского фонда мира

04 февраля 2024, 18:49
Фото: Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений киевскому режиму. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В настоящее время глава венгерского МИД находится на неформальной встрече с коллегами из Евросоюза в Брюсселе. В интервью бельгийскому телеканалу VRT он напомнил, что внешнеполитическая служба ЕС предложила в 2024 году увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро, чтобы иметь возможность увеличить поставки оружия на Украину.

Сийярто сказал, что, поскольку для его страны поставки вооружений не являются красной чертой, она не будет принимать в этом участия. В то же время он признал, что Венгрия не может и не хочет мешать другим делать это. По словам главы венгерского МИД, его страна решила «конструктивно воздержаться».


«Это означает, что мы не мешаем делать что-то другим, но сами в этом не участвуем», — пояснил Сийярто.

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#ес
#венгрия
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Зеленский сменил главу подконтрольной ВСУ части Запорожской области
04 февраля 2024, 18:42

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Отмечается, что теперь главой Запорожской ОВА стал Фёдоров Иван Сергеевич.

Ранее он занимал пост главы Мелитополя, который в настоящее время находится под контролем России.

Офис Зеленского в воскресенье сообщал, что президент Украины прибыл с рабочим визитом в Запорожскую область, где посетил позиции ВСУ около села Работино.

Также накануне стало известно, что Зеленский уведомил Белый дом о своём намерении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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#владимир зеленский
#запорожская область
#пост
#политика
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Запад знает, что его оружием ВСУ убивают мирных граждан, заявили в МИД РФ
Посол Мирошник: Запад знает, что их оружием ВСУ убивают мирных граждан
04 февраля 2024, 17:54

Фото: iStock/Photoboyko

Западные партнёры Украины прекрасно понимают, что их оружием бойцы ВСУ убивают мирных граждан. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Комментируя удар ВСУ по пекарне в Лисичанске в субботу, 3 февраля, он подчеркнул, что это уже третий украинский теракт за полтора месяца (обстрел центра Белгорода, рынка в Донецке и пекарни в Лисичанске). Каждый из этих инцидентов унёс жизни мирных жителей.

Мирошник подчеркнул, что эти атаки были совершены на фоне решений США и Евросоюза о выделении дополнительного финансирования и вооружения.

Посол отметил, что на Западе прекрасно понимают, как используется их вооружение, однако этот факт не становится причиной для прекращения поставок.

Политик также добавил, что около двух тысяч ударов по гражданским объектам фиксируется еженедельно в России. От этого получают ранения от 50 до 70 человек, а каждый четвёртый погибает.

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#оружие
#украина
#россия
#поставки
#мир
#жители
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Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожил 17 из 24 батальонов ХАМАС за время операции в Газе
04 февраля 2024, 17:21

Фото: istockphoto/e-crow

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время проведения операции в секторе Газа ликвидировали 17 из 24 батальонов боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. Оставшиеся военизированные части палестинцев продолжают действовать на юге анклава.
Об этом заявил в воскресенье, 4 февраля, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании правительства страны.

«Большинство уцелевших батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, мы доберёмся и до них!» — заявил глава кабинета министров.

По словам Нетаньяху, для полной ликвидации ХАМАС необходимо сделать две вещи, помимо уничтожения оставшихся батальонов живой силы. Нужно довести до конца «операцию по зачистке», а также следует полностью разрушить и уничтожить разветвлённую подземную инфраструктуру палестинских боевиков. Премьер-министр не исключил, что на выполнение этих задач может потребоваться длительное время.

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#страны
#израиль
#премьер-министр
#хамас
#сектор газа
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Польских пилотов предупредили о возможных боевых действиях на востоке страны
04 февраля 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

В восточной части Польши для пилотов вводится предупреждение в связи с возможным началом военных действий. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигации.
В сообщении агентства указано, что навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства вводится по просьбе военного ведомства. Срок его действия — с 5 февраля по 5 мая 2024 года. На опубликованной карте видно, что действие предупреждения распространяется на восточную часть Польши, вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной.

Глубина зоны, в которой будет действовать предупреждение, достигает нескольких сотен километров и затрагивает, в частности, Варшаву. В сообщении поясняется, что введение данных мер связано с тем, что на указанной территории могут начаться незапланированные военные действия, связанные с угрозой безопасности государства.

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#предупреждение
#военные
#польша
#граница
#россия
#белоруссия
#украина
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Песков: ЕС лепит из России образ врага для оправдания проблем в Европе
04 февраля 2024, 14:56

Фото: сайт Кремля

Сумма в 50 миллиардов евро, выделенная для поддержки Украины, особенно на фоне кризисных явлений во многих европейских странах. Именно поэтому Евросоюз продолжает лепить из России образ врага, чтобы оправдать собственные непомерные траты на помощь Киеву.
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павлу Зарубину. Он считает, что еврочиновникам просто необходимо и далее создавать образ врага из России, причём делать это очень убедительно, для того, чтобы оправдывать постоянное увеличение расходов.

Представитель Кремля отметил, что на фоне кризисных явлений в Германии и в других странах Евросоюза, где целые отрасли теряют конкурентоспособность и экономическую привлекательность, нет ничего лучше, чем отвлечь внимание от собственных проблем созданием имиджа некоего внешнего врага, который виноват во всех бедах. Россия для Запада в этом случае подходит как нельзя лучше, заключил Дмитрий Песков.

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#москва
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#евросоюз
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Раскрыта истинная цель визита американского журналиста Карлсона в Россию
04 февраля 2024, 14:35

Фото: iStock/microgen

Издание «Царьград» раскрыло цель визита в Россию известного американского журналиста Такера Карлсона.
Накануне по Сети начала распространяться информация о том, что в Россию прибыл американский журналист, бывший хедлайнер телеканала Fox News Такер Карлсон. Отмечалось, что он добрался до Москвы транзитом через Стамбул ещё 1 февраля.

Поскольку журналист посещает Россию впервые, по традиции, он отправился в Большой театр, где его и увидели впервые.

«Царьград» напоминает, что в 2021 году Агентство национальной безопасности США взломало телефон Карлсона из-за его планов взять интервью у российского президента Владимира Путина. Журналист отмечал, что никому не говорил о своих намерениях, поэтому до сих пор не понимает, как эта информация появилась у Агентства.

Распространившаяся новость о визите Карлсона в Россию позволила вспомнить об этом случае, поэтому все были убеждены, что он прибыл именно для встречи с Путиным. Однако издание отмечает, что это не так.

О нахождении журналиста в России «Царьград» узнал непосредственно от человека, у которого Карлсон брал интервью. Однако раскрывать его личность издание не стало.

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#журналист
#россия
#интервью
#владимир путин
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Пескова удивила привычка американских политиков видеть «милое» в насилии
Песков сравнил Нуланд с Клинтон, смеявшейся над смертью Каддафи
04 февраля 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о «милых сюрпризах на поле боя».
В интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину он отметил, что Нуланд позволила себе поместить в один ассоциативный ряд такие слова как «милый» и «поле боя».

Он сравнил это заявление со случаем, когда Хилари Клинтон посмеялась, увидев окровавленного Муаммара Каддафи. Песков подчеркнул, что, видимо, в США принято так, но в России «всё по-другому».

Напомним, что Нуланд прибыла в Киев 31 января. В одном из своих заявлений она обратилась к Владимиру Путину, пообещав ему «милые сюрпризы на поле боя». Так она сообщила, что на Украину из США поступили высокоточные реактивные снаряды GLSDB.

«Радио 1» ранее писало об этих новейших снарядах, которые украинская армия получила первой в мире. Подробнее читайте здесь.

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#дмитрий песков
#россия
#сша
#украина
#поставки
#заявление
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Хуснуллин сообщил о планах по продлению программы «Семейная ипотека»
04 февраля 2024, 13:02

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Правительство России собирается продлить срок действия льготной программы «Семейная ипотека». Кроме того, планируется поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в новых регионах РФ.
Об этом сообщил заместитель главы кабинета министров Марат Хуснуллин во время своего выступления на пленарном заседании на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, в котором он принял участие в воскресенье, 4 февраля. Мероприятие было организовано в рамках деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни».

Вице-премьер отметил, что правительство видит свою задачу в определении будущего ипотечных программ. Он тут же добавил, что «Семейная ипотека» точно останется, так же как и льготные программы для Дальнего Востока и для новых российских регионов.

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#россия
#правительство
#ипотека
#вднх
#инфраструктура
#семейная ипотека
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Байден сделал «подарок» Путину и взбесил этим Евросоюз
FP: решение Байдена по газу стало подарком для Путина, взбесившим ЕС
04 февраля 2024, 12:53

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден, приняв решение о запрете экспорта СПГ за рубеж, сделал подарок главе России Владимиру Путину и разозлил властей Евросоюза. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Отмечается, что такие меры, принятые администрацией Байдена, были резко осуждены Республиканской партией и вызвали беспокойство у иностранных союзников, зависящих от энергоносителей из США. Запрет экспорта ужаснул весь мир, подчёркивается в материале.

При этом, своими действиями Байден преподносит подарок Путину. Последует ослабление глобальной энергетической безопасности и подрыв усилий по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от энергоресурсов России.

Страны Европы и Азии выступили против приостановки экспорта СПГ, поскольку это может лишить их возможности находить альтернативные источники энергии на фоне отказа от российских энергоносителей.

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#владимир путин
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