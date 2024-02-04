Венгрия не наложит вето на поставки оружия Киеву за счёт Европейского фонда мира

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Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений киевскому режиму. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В настоящее время глава венгерского МИД находится на неформальной встрече с коллегами из Евросоюза в Брюсселе. В интервью бельгийскому телеканалу VRT он напомнил, что внешнеполитическая служба ЕС предложила в 2024 году увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро, чтобы иметь возможность увеличить поставки оружия на Украину.
Сийярто сказал, что, поскольку для его страны поставки вооружений не являются красной чертой, она не будет принимать в этом участия. В то же время он признал, что Венгрия не может и не хочет мешать другим делать это. По словам главы венгерского МИД, его страна решила «конструктивно воздержаться».
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Сийярто сказал, что, поскольку для его страны поставки вооружений не являются красной чертой, она не будет принимать в этом участия. В то же время он признал, что Венгрия не может и не хочет мешать другим делать это. По словам главы венгерского МИД, его страна решила «конструктивно воздержаться».
«Это означает, что мы не мешаем делать что-то другим, но сами в этом не участвуем», — пояснил Сийярто.
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Александр Бойцов