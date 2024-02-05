В Венгрии сомневаются в целесообразности расширения санкций против России

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет поддерживать санкции, касающиеся энергетического сектора, атомной промышленности и внешних отношений ЕС.
«Позиция Венгрии в отношении санкций однозначна: мы видим, что политика санкций провалилась, поэтому не видим смысла в дальнейшем принятии санкций... Венгрия не примет никакого рода санкций, касающихся энергетики, атомной промышленности и угрожающих внешним отношениям ЕС с другими странами», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
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