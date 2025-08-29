В Подольске прошли масштабные антитеррористические учения в школах и детсадах

29 августа 2025, 09:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске провели всероссийские антитеррористические учения: тренировки состоялись в 110 зданиях 28 образовательных организаций округа, включая школы и впервые — детские сады, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На базе гимназии № 4 прошла показательная тренировка для представителей всех учреждений. После теоретической части сотрудники отработали практический сценарий: по легенде, на территорию школы пытались проникнуть двое злоумышленников с взрывным устройством. Учителя и персонал действовали по установленному алгоритму, силовики задержали «преступников», а служебная собака обнаружила условную взрывчатку.



Чтобы избежать паники, жителей соседних домов и организаций заранее предупредили о мероприятии. По итогам тренировки состоялось совещание, где обсудили ошибки и уточнили порядок действий при неполадках.





«В преддверии 1 сентября проводятся отработки взаимодействия образовательных организаций и силовых структур в части обеспечения безопасности. Подобные мероприятия проводятся с периодичностью один раз в месяц. 10 сентября будем проводить учения с детьми, со всеми преподавателями на рабочих местах», — сообщил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 7 Максим Подберезский.

В учениях приняли участие сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и представители Управления безопасности администрации округа. Заместитель председателя комитета по образованию Подольска Галина Киселева отметила, что главная цель тренировок — отработать навыки действий в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что подобные занятия проходят по всей стране.



