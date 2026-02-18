В Домодедово строят новую поликлинику на 216 посещений в смену

18 февраля 2026, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове продолжают строить современную поликлинику со встроенным постом скорой помощи. Проект реализует «Самолет», сообщает Минжилполитики Московской области.