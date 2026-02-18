В Домодедово строят новую поликлинику на 216 посещений в смену
В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове продолжают строить современную поликлинику со встроенным постом скорой помощи. Проект реализует «Самолет», сообщает Минжилполитики Московской области.
Строители работают по графику. Общая готовность объекта сейчас составляет 19%. Открыть поликлинику планируют в 2027 году.
Каждый день на площадке работают более 30 человек. Строители используют башенный кран, мини-погрузчик и трактор. Они завершили основные монолитные работы на подземном уровне и первом этаже, наполовину выполнили вертикальные конструкции второго этажа. Всего рабочие залили более 1 500 м³ бетона. На этой неделе они начнут кладку на подземном уровне.
Проект предусматривает трехэтажное здание площадью около 4 000 м². Внутри будет как взрослое, так и детское отделения. За смену врачи смогут принимать 162 взрослых и 54 ребенка. Прием будут вести терапевты, педиатры и врачи общей практики, а еще — кардиолог, невролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие специалисты.
На входе в каждый блок откроют регистратуру, гардероб и кабинет дежурного врача. Во взрослом отделении разместят аптечный киоск, рядом с детским — оборудуют колясочную. На втором и третьем этажах организуют дневной стационар, рентген и педиатрическое отделение. С обратной стороны здания откроют пост скорой помощи на две бригады с отдельным входом.
Строители учитывают потребности маломобильных жителей. Они делают входы на уровне земли, без ступеней, расширяют дверные проемы, устанавливают лифты и оборудуют специальные санузлы.
Вокруг здания обустроят парковку для машин и велосипедов, установят освещение и навигацию, высадят деревья и кустарники.
Жилой комплекс «Прибрежный Парк» расположен в десяти километрах от МКАД, рядом с музеем-заповедником Горки Ленинские и станцией «Ленинская».
