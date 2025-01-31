Загруженность дорог Московской области утром 31 января достигла три балла

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В пятницу утром, 31 января, загруженность дорог в Московской области оценивается в 3 балла, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные проблемы с движением возникают на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Дмитровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и быть предельно внимательными. Важно придерживаться скоростного режима, держать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, которые могут привести к аварийным ситуациям.
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Дайана Хусинова