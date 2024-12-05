В выходные в Москве обещают снегопады

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В ближайшие выходные в Москве ожидаются снегопады и облачность. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в эти дни также прогнозируется сильный ветер.
«В Москве минимальная — -4...-6 °C, максимальная — -1...-3 °C. В воскресенье ночь будет еще относительно холодной, порядка -2...-4 °C, а дневная температура приблизится к отметке 0 °C. Очередной атлантический циклон подсыплет нам снежка и вновь вернет погоду к оттепели», — пояснила синоптик в беседе с RT.Однако не по всей России обещают столь небольшие морозы. К примеру, в Кузбассе в выходные обещают до -20 градусов ночью и до -14 днем, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на кемеровский Гидрометцентр. Ночью и утром обещают туман и дымку, на дорогах гололедицу.
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