Загруженность подмосковных дорог утром 5 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 5 декабря, оценивается на пять баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону Москвы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, и Щёлковское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало 897 тысяч машин. Это на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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