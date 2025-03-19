В «ВКонтакте» произошел крупный сбой

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В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован серьезный сбой, о котором сообщают пользователи через сервисы Downdetector и «Сбой.рф».
По данным Downdetector, проблемы затронули не только саму платформу «ВКонтакте», но и ее сопутствующие сервисы, такие как «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Музыка». Большинство пользователей сообщают о сбоях в работе сайта (80%) и мобильного приложения (10%).
Чаще всего на проблемы с доступом жалуются жители крупных городов: 26% обращений поступило из Москвы, 12% — из Новосибирской области и 12% — из Санкт-Петербурга.
Отметим, что аналогичный сбой в работе социальной сети произошел в начале марта, когда пользователи также сталкивались с трудностями при загрузке сайта и приложений, а также при воспроизведении видео.
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Чаще всего на проблемы с доступом жалуются жители крупных городов: 26% обращений поступило из Москвы, 12% — из Новосибирской области и 12% — из Санкт-Петербурга.
Отметим, что аналогичный сбой в работе социальной сети произошел в начале марта, когда пользователи также сталкивались с трудностями при загрузке сайта и приложений, а также при воспроизведении видео.
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Дарья Осипова