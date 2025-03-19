В «ВКонтакте» произошел крупный сбой

Мошенники начали использовать новую схему, в которой россиянам предлагается за вознаграждение или процент от «выигрыша» в якобы лотерее переводить деньги «победителям». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.