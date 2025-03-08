Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне

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Мессенджер Telegram заблокировали на территории Дагестана и Чечни, проинформировал журналистов глава дагестанского Минцифры Юрий Гамзатов.
«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО - в Чечне и Дагестане - принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», — прокомментировал министр.Собеседник также порекомендовал пока пользоваться аналогами.
«Пока есть хорошие аналоги, например, «ВК», — резюмировал Гамзатов.Сбои в работе Telegram отмечали в северо-кавказских регионах с прошлого года.
Ранее сообщалось, в работе какого популярного мессенджера произошел массовый сбой.
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Никита Кротов