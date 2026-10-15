Юрист объяснил, что делать, если батареи в квартире слишком горячие
Если батареи в квартире слишком горячие, жильцам следует обратиться в диспетчерскую службу и вызвать сотрудника управляющей компании для замера температуры. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук.
Если батареи в квартире слишком горячие, жильцам следует обратиться в диспетчерскую службу и вызвать сотрудника управляющей компании для замера температуры. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук.
Поводом для разъяснений стали жалобы жителей одного из подмосковных жилых комплексов: из-за горячих батарей температура в квартирах достигала 31 градуса.
По словам Федорука, согласно постановлению правительства РФ № 354, температура в жилых комнатах должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых — 20 градусов. Допустимое превышение нормы составляет не более четырёх градусов.
Если в квартире слишком жарко, нужно позвонить в диспетчерскую и записать номер заявки, время её принятия и фамилию диспетчера. После этого сотрудник управляющей компании должен приехать и измерить температуру. Перед замером окна необходимо держать закрытыми не менее часа.
Если проверка подтвердит нарушение, управляющая компания обязана пересчитать плату за отопление. За каждый час превышения допустимой температуры начисление снижается на 0,15%, отметил эксперт.
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