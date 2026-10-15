Юрист объяснил, что делать, если батареи в квартире слишком горячие

15 октября 2026, 14:15

Фото: istockphoto / almaphoto

Если батареи в квартире слишком горячие, жильцам следует обратиться в диспетчерскую службу и вызвать сотрудника управляющей компании для замера температуры. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук.