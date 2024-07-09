Астраханская область подверглась массированной атаке ВСУ

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Украинские беспилотники атаковали объекты в Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена», — написал Бабушкин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что при украинской атаке на регион никто не пострадал.
При этом Бабушкин призвал местное население незамедлительно звонить по номеру 112 в случае обнаружения беспилотника в небе, а также ориентироваться исключительно на официальную информацию и не поддаваться на различные провокации.
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