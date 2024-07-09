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Астраханская область подверглась массированной атаке ВСУ

Бабушкин: БПЛА ВСУ попытались атаковать объекты в Астраханской области
09 июля 2024, 07:17
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники атаковали объекты в Астраханской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена», — написал Бабушкин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что при украинской атаке на регион никто не пострадал.



При этом Бабушкин призвал местное население незамедлительно звонить по номеру 112 в случае обнаружения беспилотника в небе, а также ориентироваться исключительно на официальную информацию и не поддаваться на различные провокации.

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#всу
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#пво
Минувшей ночью в Ростовской области сбили 21 украинский беспилотник
Минобороны РФ: Минувшей ночью на территории РФ сбили 38 БПЛА ВСУ
09 июля 2024, 07:36

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью силами противовоздушной обороны на территории России сбиты и перехвачены 38 украинских беспилотников, 21 из них – в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, ещё семь вражеских БПЛА сбили в Курской области, пять – в Астраханской, три дрона уничтожили в Белгородской области и два – в Воронежской.

Ранее губернатор Астраханской области сообщал, что украинские беспилотники атаковали объекты в регионе. Никто из мирного населения при вражеской атаке не пострадал.

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Гладков сообщил о числе погибших при ночном обстреле ВСУ Белгородской области
Гладков: четыре человека погибли при ночном обстреле ВСУ Белгородской области
09 июля 2024, 06:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о числе погибших и пострадавших при ночном обстреле ВСУ региона.
Минувшей ночью регион подвергся массированным ударам со стороны украинских войск. По последним данным, в результате ударов ВСУ погибли четыре мирных жителя, ещё 20 человек получили ранения. Из них 17 продолжают находиться в больницах, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, в результате ударов были повреждены 160 квартир, 60 частных домовладений и порядка 140 автомобилей.

Губернатор подчеркнул, что все восстановительные работы будут начаты в ближайшее время. Также продолжается подомовой обход.

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#всу
#вячеслав гладков
#сво
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ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника в Курской области
Врио главы Курской области Смирнов: ПВО уничтожили четыре БПЛА в регионе
09 июля 2024, 06:36

Фото: iStock/Zeferli

Средства ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в Курской области. Об этом врио губернатора Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что были ликвидированы четыре дрона самолётного типа над территориями Курского и Октябрьского районов.

Также минувшей ночью украинские войска нанесли массированные удары по территории Белгородской области. В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, ещё несколько человек были ранены. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, десятки дронов были сбиты в Ростовской области.

При атаке дронов в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.

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#курская область
#беспилотник
#всу
#пво
#сво
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Подстанция и нефтебаза загорелись при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области
09 июля 2024, 06:25

Фото: iStock/Distortion Media

Дежурные средства ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
Отмечается, что в результате падения сбитых дронов произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.

Пожар на подстанции был оперативно потушен. Энергоснабжение осуществляется штатно.

На месте пожара на нефтебазе продолжают работать пожарные МЧС России. Огонь не создаёт угроз для находящихся поблизости жилых домов.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на производственном предприятии в Мурманской области. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание на площади 1500 квадратных метров.

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#беспилотник
#атака
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#волгоградская область
#всу
#мчс
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Экипажи Су-25 ВКС РФ нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ
09 июля 2024, 05:28

Фото: iStock/Milous

Штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что удар был произведён неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ. Он наносился по заданным координатам. После применения авиационных бомб для поражения экипажи истребителей выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись в аэродром вылета.

На опубликованных ведомствах кадрах видно, как истребители выпускают ракеты, которые точно попадают в цели. Видео завершается возвращением самолётов в аэродром.

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#истребитель
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#удар
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ВСУ пытались сжечь людей в Торецке, рассказали беженцы из города
Беженцы из Торецка рассказали о сбрасываемых на них ВСУ зажигательных бомбах
09 июля 2024, 05:17

Фото: iStock/DarthArt

Украинские военные неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей Торецка. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали беженцы из города.
Один из жителей рассказал, что ВСУ начали уничтожать мирных граждан, когда поняли, что столкнулись с серьёзными трудностями. По его словам, ночью над жилыми домами летал дрон «Баба-яга», который сначала развивал крыши, а затем сбрасывал зажигательную бомбу и сжигал их.

Он рассказал, что однажды о помогал в тушении одной из крыш. Во время этого по нему начали стрелять из автоматов с украинской стороны.

Другая жительница Торецка рассказала, что ВСУ наносили удары около жилых домов, специально не повреждая их. Таким образом они пытались выжить людей с территории, чтобы люди быстро покинули свои дома, оставив в квартирах все свои вещи.

Город Торецк расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин ранее заявлял, что в городе объявлена принудительная эвакуация населения.

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#всу
#бомба
#поджог
#беженцы
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ВСУ шестой раз за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
Гладков: ещё один мужчина ранен при шестом обстреле ВСУ Шебекино
09 июля 2024, 04:39

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска шестой раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что местного жителя с контузией доставили в больницу в Белгороде.

Также в результате этого обстрела были выбиты стёкла в шести многоквартирных домах, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли. Повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.

В настоящее время, уточнил Гладков, информация о последствиях украинских ударов дополняется, службы производят подомовой обход.

За минувшую ночь ВСУ нанесли множество ударов по разным частям Белгородской области. В результате обстрелов погибли несколько человек, есть раненые.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#всу
#обстрел
#пострадавший
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Бойцы ВС РФ захватили опорные пункты ВСУ с помощью новых наземных роботов
Военные группировки «Юг» захватили опорники ВСУ с помощью роботов «Скорпион-М»
09 июля 2024, 04:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подразделения группировки войск «Юг» на Донецкой направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М». Об этом военнослужащий с позывным «Шмель» рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что этот дрон был испытан при штурме нескольких опорных пунктов украинской армии. Роботизированные дроны двинулись в сторону позиций ВСУ после нанесения огневого поражения артиллерии. После этого они взорвали эти опорные пункты, в результате чего несколько из них перешли под контроль российских войск.

По словам военного, «Скорпион-М» применяется в тех условиях, когда артиллерии сложно самостоятельно поразить цели украинской армии. Кроме того, такие дроны привлекают внимание ВСУ, что облегчает работы штурмовых групп.

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#сво
#военные
#вс рф
#всу
#дрон
#робот
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ПВО сбила несколько десятков украинских дронов в Ростовской области
Голубев: несколько десятков дронов ВСУ нейтрализованы в Ростовской области
09 июля 2024, 03:44

Фото: iStock/MikeMareen

Несколько десятков дронов уничтожены и подавлены в нескольких районах Ростовской области этой ночью. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что массированная атака ВСУ на Ростовскую область началась в районе двух часов ночи. Дежурными средствами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько десятков целей.

В результате атаки БПЛА в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. В настоящее время пожар тушит прибывшая на место бригада пожарных.

Также на месте падения осколков дронов загорелась сухая трава. Пожар был оперативно ликвидирован.

В настоящее время ПВО продолжают сбивать летящие в сторону Ростовской области украинские беспилотники.

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#ростовская область
#пво
#беспилотник
#всу
#обстрел
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