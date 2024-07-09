ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника в Курской области

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Средства ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в Курской области. Об этом врио губернатора Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что были ликвидированы четыре дрона самолётного типа над территориями Курского и Октябрьского районов.
Также минувшей ночью украинские войска нанесли массированные удары по территории Белгородской области. В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, ещё несколько человек были ранены. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Кроме того, десятки дронов были сбиты в Ростовской области.
При атаке дронов в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.
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Также минувшей ночью украинские войска нанесли массированные удары по территории Белгородской области. В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, ещё несколько человек были ранены. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Кроме того, десятки дронов были сбиты в Ростовской области.
При атаке дронов в Волгоградской области загорелись подстанция и нефтебаза.
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Анастасия Чинкова