Минувшей ночью в Ростовской области сбили 21 украинский беспилотник

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Минувшей ночью силами противовоздушной обороны на территории России сбиты и перехвачены 38 украинских беспилотников, 21 из них – в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, ещё семь вражеских БПЛА сбили в Курской области, пять – в Астраханской, три дрона уничтожили в Белгородской области и два – в Воронежской.
Ранее губернатор Астраханской области сообщал, что украинские беспилотники атаковали объекты в регионе. Никто из мирного населения при вражеской атаке не пострадал.
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