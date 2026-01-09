В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

09 января 2026, 17:58

Губернатор Филимонов: все 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылись

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Все алкомаркеты в Вологодской области закрылись. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем блоге.