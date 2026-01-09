В Вологодской области закрыли все алкомаркеты
Все алкомаркеты в Вологодской области закрылись. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем блоге.
В Вологодской области все 610 алкомаркетов закрылись, прекратили продажу алкоголя или изменили свою деятельность. Губернатор заявил, что термин «алкомаркет» в регионе больше не используется.
По словам Филимонова, все магазины сети «Бристоль» переименованы в «Б-продукты». Изменился не только внешний вид вывесок, но и ассортимент: теперь в этих магазинах продаётся только 20% алкогольной продукции, а остальное место занимают продукты питания. Сеть магазинов «Красное&Белое» уже более полугода не торгует алкоголем и в ближайшее время также изменит своё название.
Глава региона добавил, что власти работают над изменением формата «наливаек». На текущий момент закрыто или перепрофилировано 75 таких точек из 125, остальные 50 остаются под контролем.
С 1 марта прошлого года в Вологодской области действует запрет на продажу алкогольных напитков в любое время, кроме будних дней с 12:00 до 14:00. Бары и рестораны под действие ограничений не подпадают.
