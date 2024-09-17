В Волоколамском округе зимой завершат ремонт Осташёвской больницы и поликлиники

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Волоколамском городском округе осенью введут два ФАПа, а зимой завершат ремонт главного корпуса Осташёвской больницы и взрослой поликлиники.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Также, по её словам, начался ремонт центральной поликлиники в Волоколамске. Его должны завершить к концу года.
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«У нас второй год идёт реализация крупных проектов в части медицины. В 2024-м построены два фельдшерско-акушерских пункта в деревне Ботово и селе Спасс. Сейчас они ждут лицензии, и мы планируем открыть их в ближайшее время», – сообщила Козлова.
Также, по её словам, начался ремонт центральной поликлиники в Волоколамске. Его должны завершить к концу года.
«Продолжается ремонт и в Осташёвской ЦРБ, где у нас два корпуса были сданы в начале этого года. Это инфекционное отделение и отделение сестринского ухода. Сейчас работы идут в центральном корпусе, где находятся поликлиническое и стационарное отделение», – дополнила врип главы.Согласно планам, они будут завершены к концу текущего года, а откроются в первом квартале 2025-го.
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Лора Луганская