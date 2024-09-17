Все образовательные учреждения Волоколамского округа укомплектованы кадрами

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в школы и детсады Волоколамского городского округа пошли более 5,8 тысяч детей.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Всего в округе – девять образовательных комплексов, а также школа-интернат. Все они полностью укомплектованы кадрами. К работе приступили девять новых педагогов.
В 2025 году запланировано обновить дошкольное отделение №5 ВСОШ №2 и общежитие Красногорского колледжа.
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Всего в округе – девять образовательных комплексов, а также школа-интернат. Все они полностью укомплектованы кадрами. К работе приступили девять новых педагогов.
«Помимо региональных мер поддержки, мы предоставляем учителям муниципальные. Дали служебные квартиры двум педагогам. Кроме того, решили вдвое повысить сумму возмещения за наём жилья: раньше было 10 тыс. рублей, а сейчас – 20 тыс. Проблем с кадрами в сфере образования у нас нет, мы заполнили все вакансии», – сказала врип главы округа.Она добавила, что все большие школы в муниципалитете отремонтировали. В этом году из местного бюджета выделили средства на сельские школы и тоже привели их в порядок в течение лета.
В 2025 году запланировано обновить дошкольное отделение №5 ВСОШ №2 и общежитие Красногорского колледжа.
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Лора Луганская