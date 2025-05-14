В Волоколамске ликвидировали обветшавший деревянный дом на семь квартир

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице 50 лет Октября в Волоколамске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был расположен рядом с железнодорожной станцией Волоколамск, общая площадь здания составляла около 345 квадратных метров. Со временем конструкции дома пришли в негодность, постройку признали аварийной и жильцов из расположенных там семи квартир расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В апреле текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью освобождён от постройки и очищен т строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.
Читайте также:
В Талдоме начался снос многоквартирного дома, построенного больше 100 лет назад
В Щёлкове снесли аварийный 98-летний дом на четыре квартиры
На месте снесённого дома в Ступине разобьют сквер и обустроят парковку
Лев Каштанов