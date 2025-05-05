На месте снесённого дома в Ступине разобьют сквер и обустроят парковку

Аварийный двухэтажный дом на четырнадцать квартир снесли в Банном переулке в Ступине, освободившаяся территория будет благоустроена, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Деревянный многоквартирный дом был построен в 1940 году, его общая площадь составляла около 480 квадратных метров. Из-за морального и физического износа дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили. В первом квартале текущего года аварийное здание снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от здания и очищен от строительного мусора. Администрация округа планирует провести здесь благоустройство: разбить сквер и сделать стоянку для автомобилей.
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