На месте снесённого дома в Ступине разобьют сквер и обустроят парковку

«При ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может повлечь за собой ДТП. В такую погоду рекомендуем водителям быть сконцентрированными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров, а также быть особо осторожными на поворотах и съездах», — сообщили в ведомстве.