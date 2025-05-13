В Щёлкове снесли аварийный 98-летний дом на четыре квартиры

Деревянный двухэтажный многоквартирный жилой дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Первомайской улице в Щёлкове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом на четыре квартиры был построен в 1927 году, его общая площадь составляла около 200 квадратных метров. Обследование показало, что постройка обветшала и подлежит демонтажу. Жильцов оттуда расселили, а здание внеси в список на ликвидацию. В первом квартале текущего года аварийный дом снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, который занимал дом, освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация городского округа пока не приняла.
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