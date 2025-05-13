В Талдоме начался снос многоквартирного дома, построенного больше 100 лет назад

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный деревянный дом на четыре квартиры, построенный в 1918 году и из-за ветхости ставший непригодным для проживания, начали сносить на улице Салтыкова-Щедрина в Талдоме, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома составляет около 150 квадратных метров. В связи с сильным моральным и физическим износом строительных конструкций здание признали аварийным. Жильцов из четырёх квартир расселили, а дом внесли в список на ликвидацию. В настоящее время проводятся работы по его демонтажу», — говорится в сообщении.Завершить снос аварийной постройки планируется до конца мая.
Всего в Талдомском округе было выявлено 174 аварийных здания, недостроя и самостроя. В настоящее время снесено или достроено и приведено в соответствие с нормами 138 объектов. Работы в этом направлении продолжаются.
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Лев Каштанов