В Волоколамске нашли останки убитого браконьерами лося

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«Добросовестные охотники тоже могут оставлять на месте охоты части туш отстрелянных ими животных. Но сезон охоты на лосей давно закончился, что говорит о явном нарушении с несоблюдением установленных нашим ведомством сроков», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.Собранные инспекторами охотнадзора материалы о браконьерстве передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
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