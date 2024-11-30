В Волоколамске открыли памятник в честь героя СВО

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Скульптурное изображение участника специальной военной операции Сергея Терешкова, погибшего в боях в Донбассе и посмертно удостоенного ордена Мужества, открыли в Привокзальной средней школе Волоколамска, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Скульптуру-горельеф разместили рядом с горельефом другого героя — Константина Петровича Хорина. Хорин был уроженцем Донбасса погиб на волоколамской земле во время Великой Отечественной войны. Автор обеих работ — волоколамский скульптор и художник Дмитрий Савельев», — говорится в сообщении.В торжественном мероприятии приняли участие сын Сергея Терешкова, глава Волоколамского округа Наталья Козлова, Депутат Мособлдумы Сергей Вшивцев и участник боевых действий в Афганистане и Чечне, полковник запаса, военный лётчик-снайпер Александр Шалыгин.
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