В Волоколамске предали земле найденные поисковиками останки бойцов Красной Армии

В Москве с субботы, 26 октября, изменят семь маршрутов наземного транспорта, продлив их до соцобъектов и станций метро. Об этом сообщает столичный дептранс в своем телеграм-канале. Отмечается, что маршруты, которых ждут корректировки, охватывают 15 районов в 6 округах Москвы.