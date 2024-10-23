В Волоколамске предали земле найденные поисковиками останки бойцов Красной Армии

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В Волоколамске торжественно захоронили останки 15 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На мемориальном солдатском кладбище собрались представители власти, ветераны, поисковики и молодёжь. Они вспомнили тех, кто отдал жизнь за Родину в военные годы.
Останки бойцов в прошлом году нашли и эксгумировали в деревне Ченцы. Как рассказали специалисты, на этом месте находился взводный блиндаж. Там нашли куски шинелей, ремни, осенние ботинки, пуговицы, несколько монет и другие вещи.
Как показала экспертиза, останки принадлежат 15 бойцам. Их имена не удалось установить.
Минутой молчания почтили память не вернувшихся с войны. Затем прозвучали стихи и песни о войне, которые напомнили о мужестве и героизме предков. Священник провёл литию – обряд поминовения усопших.
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«Это значимое для нас мероприятие. Каждый клочок Волоколамской земли полит кровью защитников, вставших здесь стеной, чтобы установить заслон врагу. Наша земля постоянно выдаёт свидетельства тех страшных лет, чтобы помнили, чтобы не забывали, чтобы не повторились те страшные события. Самое важное, чтобы каждый герой погибший на нашей земле, обрёл покой», – сказала замглавы Волоколамского округа Марина Марнова.
Останки бойцов в прошлом году нашли и эксгумировали в деревне Ченцы. Как рассказали специалисты, на этом месте находился взводный блиндаж. Там нашли куски шинелей, ремни, осенние ботинки, пуговицы, несколько монет и другие вещи.
Как показала экспертиза, останки принадлежат 15 бойцам. Их имена не удалось установить.
Минутой молчания почтили память не вернувшихся с войны. Затем прозвучали стихи и песни о войне, которые напомнили о мужестве и героизме предков. Священник провёл литию – обряд поминовения усопших.
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Лора Луганская