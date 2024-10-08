В Волоколамске прошла военно-патриотическая акции «Марш кремлёвских курсантов»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск
Волоколамский район стал местом проведения военно-патриотической акции «Марш кремлёвских курсантов». В рамках мероприятия студенты и курсанты прошли маршрут, который в 1941 году за 36 часов преодолели кремлёвские курсанты Отдельного курсантского полка. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
6 октября участники акции почтили память 11 героев-сапёров на мемориале «Взрыв» на 114-м километре Волоколамского шоссе.
Читайте также:«Мы благодарим всех участников и организаторов марша за их преданность памяти героев и за стремление сохранить историческую правду о событиях тех лет. Пусть этот день станет напоминанием о том, что единство и верность своим корням — это то, что делает нас сильными и способными преодолеть любые трудности», — сказала временно исполняющая обязанности главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
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