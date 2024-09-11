В Волоколамске выбирают подрядчика для реконструкции котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать построенную в 2006 году на Пушкинской улице в селе Ярополец котельную №34 мощностью 0,6 МВт, включая поставку всего необходимого оборудования. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 21 миллион 582 тысячи 390 рублей, заявки принимаются до 20 сентября.
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