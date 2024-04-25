В Волоколамском округе приведут в порядок кладбища

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Пять кладбищ, расположенных на территории Волоколамского городского округа, планируется привести в порядок в этом году, подряд на проведение работ администрация округа выставила на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет благоустроить Возмищенское кладбище в городе Волоколамск, Ильино-Ярополецкое кладбище в селе Ильинское, Золевское кладбище в деревне Золево, Спировское кладбище в селе Спирово и кладбище Осташевское-2 в селе Осташево», — говорится в сообщении.В перечень запланированных работ вошло устройство ворот и ограждений из стального профлиста, покраска, обустройство контейнерных площадок и внутренних дорог, установка садово-парковых скамеек и дорожных знаков и прочее.
Стартовая цена лота составляет 10 миллионов 857 тысяч 84 рубля 19 копеек. Заявки принимаются до 2 мая. Благоустройство должно быть выполнено до конца августа.
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