В Воронеже закрылся бар, где поцеловались две девушки

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Девушек будут судить за поцелуй в воронежском баре.
Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». После проверки на девушек составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Ранее очевидец записал видео с поцелуем девушек и попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина привлечь к ответственности не только «главных героинь» ролика, но и руководство заведения.
Девушки ответят за свое поведение в суде. Им грозит административный штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Также сегодня стало известно, что бар, в котором случился инцидент, больше не работает.
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Ранее очевидец записал видео с поцелуем девушек и попросил главу СК РФ Александра Бастрыкина привлечь к ответственности не только «главных героинь» ролика, но и руководство заведения.
Девушки ответят за свое поведение в суде. Им грозит административный штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Также сегодня стало известно, что бар, в котором случился инцидент, больше не работает.
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Алёна Самарева